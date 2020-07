S'accendono i motori, è caccia a Marquez

JEREZ DE LA FRONTERA - L’attesa è finita. Questo weekend, con mesi di ritardo sul calendario ufficiale ma comunque felicissimi di esserci, i piloti del Motomondiale torneranno a battersi in pista. A Jerez cominceranno infatti una stagione monca ma godibilissima, senza pubblico ma aperta alle sorprese. Strana insomma, ma non per questo sulla carta meno entusiasmante.

Si ripartirà, guardando alla classe regina, dal cannibale Marc Marquez, padrone degli ultimi quattro campionati. Spinto da un mezzo molto, molto competitivo, lo spagnolo della Honda sarà nuovamente il favorito numero uno. Per distacco. Un fratellino ingombrante e già destinato a essere degradato e un plotone di avversari agguerriti potrebbero tuttavia levargli il sonno. Per quanto riguarda il titolo però, sarà dura sorprenderlo. Jerez, dove si replicherà la prossima settimana, sarà però anche il teatro della recita del vecchio Vale Rossi. Non l’ultima. Il Dottore ha infatti deciso di continuare a calcare il palcoscenico ancora per anni.

