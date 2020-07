Aspettando Rossi, c'è Morbidelli: «Amo questa squadra»

Nalla giornata odierna - lunedì 13 luglio - Franco Morbidelli ha prolungato di altre due stagioni, ovvero fino al 2022, il contratto che lo lega alla Petronas SRT.

Aspettando la firma ufficiale di Valentino Rossi, l'italo-brasiliano sarà dunque l'altro pilota della scuderia... «Sono molto felice di rinnovare con il Yamaha Sepang Racing Team di Petronas», ha scritto proprio Morbidelli sul suo profilo Instagram. «È importante per me continuare con lo stesso team, la stessa moto e lo stesso ambiente. Abbiamo trascorso una stagione fantastica l'anno scorso, lavorando con grande energia per ottenere risultati. Lavorerò sodo per dare loro risultati ancora migliori e non vedo l'ora di tornare a correre per mostrare il nostro potenziale. Amo questa squadra e sono felice di continuare insieme».

Keystone, archivio