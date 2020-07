Ancora due stagioni di Valentino

TAVULLIA - La storia di Valentino Rossi nel Motomondiale non è ancora finita. Non è ancora arrivato il momento di chiudere - happy ending o meno - un’avventura cominciata ormai nel secolo scorso. Il Dottore ha infatti trovato un accordo con la Petronas per continuare fino al 2021, ma un’opzione per il 2022 è già stata pensata. L'ufficialità verrà data a Jerez, prima dell'esordio stagionale (in programma nel prossimo weekend).

Il pesarese salirà sulla M1 ufficiale e si batterà per rimanere ad alti livelli. Questo è l’obiettivo, insieme a quello di vincere qualche gara. In realtà però il 41enne non pensa solo a fare da simbolo decadente del Motomondiale: punterà al massimo. A rimanere con i big, a battere Marquez, a vincere il titolo. Limiti non ce ne sono...

KEYSTONE/AP (Nicolas Aguilera)