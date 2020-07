«Se la Red Bull chiama io ci sono»

SPIELBERG - La delusione del primo weekend di gare è già stata superata, ma è probabilmente giusto così. In una stagione corta ma intensa come questa, i piloti non possono infatti perdere troppo tempo a pensare al passato. Devono concentrarsi sul futuro. Un futuro che si chiama Gran Premio della Stiria, che si correrà domenica a Spielberg, sul circuito che già ha ospitato il GP d’Austria. Al futuro ha guardato anche Sebastian Vettel, il quale è però andato anche oltre questo campionato. Senza contratto per il 2021, il tedesco si è messo sul mercato, accettando l’eventuale corte della Red Bull.

«Conosco bene la Red Bull - ha raccontato Seb - è un team molto forte e con una macchina vincente. Lotterà per il titolo. Una mia rivalità con Verstappen? Per vincere devi saper competere con tutti. Quindi, visto che sono qui per competere, se mi cercasse risponderei di sì. Se chiama io ci sono».

