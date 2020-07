Emozioni in Austria: Bottas vince davanti a Leclerc. Hamilton e Vettel masticano amaro

SPIELBERG - Mesi d'attesa causa emergenza sanitaria, poi il semaforo verde e in pista è successo di tutto, con ben 9 ritiri e diversi interventi della Safety Car. Non sono mancate le emozioni al Red Bull Ring di Spielberg, dove Valtteri Bottas - scattato dalla pole - ha vinto con merito la prima gara stagionale davanti a Charles Leclerc e Lando Norris, al primo podio in carriera con la McLaren. E Lewis Hamilton? Secondo al traguardo con l'altra Mercedes, il britannico ha rimediato 5" di penalità per un contatto con Alexander Albon (Red Bull) ed è scivolato dal secondo al quarto posto.

Tra gli altri attesi protagonisti da sottolineare l'uscita di scena di Max Verstappen, costretto al ritiro per un problema alla sua monoposto già dopo pochi giri. Sebastian Vettel, scattato dall'undicesima piazza, ha concluso in decima posizione. La gara del ferrarista è stata anche condizionata da un contatto con Carlos Sainz, poi quinto al traguardo.

Per la Rossa, dopo una qualifica da dimenticare, ci si può rallegrare per l'ottima rimonta di Leclerc, che nel finale ha piazzato due splendidi sorpassi nei confronti di Perez e Norris. Buona la prestazione di Giovinazzi, che ha chiuso al nono posto con l'Alfa Romeo Racing.

Nel frattempo, guardando ai prossimi impegni, va segnalato che il governo britannico ha dato il via libera definitivo ai due GP di Silverstone, in agenda il 2 e il 9 agosto.

