Vettel, buio pesto: «Non sono contento della macchina»

SPIELBERG - Era lecito attendersi delle difficoltà dopo le avvisaglie dei test e della vigilia, ma quello di ieri è stato un pomeriggio da dimenticare per la Ferrari. Così l'immagine dello sconsolato Sebastian Vettel che cammina nel paddock ha subito fatto il giro del web. Non succedeva da 6 anni che il tedesco fosse eliminato in Q2 (all'epoca correva ancora per la Red Bull), ma è successo ieri in Austria, dove ha chiuso all'11esimo posto le qualifiche del primo GP stagionale.

«È una brutta sorpresa, pensavamo di avere di più in tasca, ma gli altri sono andati in modo più conservativo - ha commentato Vettel, che quest'oggi cercherà un sussulto in gara - Non sono contento della macchina, ma sarà una gara lunga e mi aspetto una partita diversa. In configurazione di gara la macchina è un pochino meglio, saremo lì e ci giocheremo le nostre chance».

Un pochino meglio è andata a Charles Leclerc, che scatterà dalla settima piazza. «Bisogna lavorare e costruire una macchina migliore per il futuro, ora non dobbiamo demoralizzarci. Dobbiamo insistere sui piccoli dettagli e fare punti in gara, ma i miracoli sono difficili. Proveremo a lavorare al meglio per le prossime gare. La chance per tornare in alto c'è, non per lottare con le Mercedes».

