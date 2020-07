Austria, Bottas in pole davanti ad Hamilton. Ferrari in affanno: settimo Leclerc, undicesimo Vettel

SPIELBERG - Al via con quasi 4 mesi di "ritardo" causa emergenza Covid-19, il Mondiale di Formula 1 inizia nel segno di Valtteri Bottas e con una Ferrari subito in difficoltà. Se il finlandese della Mercedes - in 1'02"939 - ha acciuffato la pole del GP d'Austria davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton (staccato di soli 12 millesimi), fa notizia anche il flop di Sebastian Vettel, fuori in Q2 e solo 11esimo.

Un po' meglio - ma nemmeno troppo - ha fatto l'altro ferrarista Charles Leclerc, che scatterà dalla settima piazza ed era decimo dopo la Q2.

Alle spalle delle due Mercedes con livrea nera si è piazzato Max Verstappen, staccato però di oltre mezzo secondo. Quarto Lando Norris davanti ad Alexander Albon e Sergio Perez.

Dietro Leclerc chiudono la top-10 Carlos Sainz (ottavo), Lance Stroll e Daniel Ricciardo. Lontane le Alfa Romeo Racing (18esimo Giovinazzi, 19esimo Raikkonen).

keystone-sda.ch (Leonhard Foeger)