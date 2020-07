«Il casco era a pezzi, Zanardi è vivo grazie alla moglie»

SIENA - Mentre Alex Zanardi continua la sua difficile battaglia all’ospedale di Siena - dove resta ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico -, a "Repubblica" ha parlato Luigi Mastroianni, primo medico intervenuto per soccorrere il campione paralimpico in quel drammatico 19 giugno.

«Alex è vivo grazie alla moglie - ha spiegato il medico, che dopo l'incidente era stato ascoltato dai carabinieri come testimone informato sui fatti - All’inizio non mi ero accorto che si trattava di Zanardi, ero concentrato sulla bruttissima ferita che aveva alla testa. Il casco era a pezzi. Un signore voleva spostarlo da terra, ma gliel’ho impedito. Le persone che subiscono traumi cranici così gravi non devono essere mosse, si rischia di far loro più danno».

Mastroianni ha poi messo l'accento sul fondamentale intervento di Daniela, moglie di Zanardi: «È stata bravissima. Nonostante lo shock continuava a dirgli "Non ci lasciare, supererai anche questa vedrai, forza Alex, forza". Grazie al suo intervento è riuscita a mantenere attivo l’udito di Zanardi che, secondo quanto riferito dal medico legale, è l’ultimo stimolo sensoriale che mantiene lo stato di coscienza. Ho chiesto alla moglie di parlargli per non fargli perdere del tutto i sensi. Se fosse successo, probabilmente ora non sarebbe vivo».

keystone-sda.ch (FABIO DI PIETRO)