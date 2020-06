Mercedes, livrea nera contro il razzismo

Niente più argento, ma una livrea nera come simbolo della lotta al razzismo. È questa la scelta operata dalla Mercedes, che per tutta la stagione alle porte - al via domenica in Austria - ha optato per un restyling della W11 2020.

La monoposto avrà anche due scritte sul telaio, con lo stesso indirizzo antirazzista. “End Racism” (Basta col razzismo) sul profilo dell’halo, e "WeRaceAsOne" (Corriamo uniti) sugli specchietti retrovisori.

Entusiasta Lewis Hamilton, campione del mondo che fin dal primo momento aveva mostrato la sua vicinanza al movimento "Black Lives Matter". «Sono grato a Toto Wolff (Team Principal & CEO di Mercedes Amg F1, ndr) soprattutto per aver ascoltato la mia esperienza - ha commentato Hamilton - Ho provato il razzismo sulla mia pelle, e ho visto amici e familiari provare il razzismo sulla loro pelle. Dobbiamo fare di tutto per sensibilizzare la gente al cambiamento».