Convivenza Vettel-Leclerc: i dubbi di Villeneuve

MARANELLO - Che Formula 1 ritroveremo domenica prossima, giorno in cui è in agenda il primo GP stagionale? Difficile fare previsioni oggi. Il primo appuntamento dopo una lunga pausa è sempre imprevedibile, in qualsiasi sport.

Il clima attorno alla Ferrari - da sempre una delle scuderie più attese - è rovente, visto il già sicuro addio a fine stagione di Sebastian Vettel. Una situazione non certo delle più ideali... «Con l’uscita di Vettel il clima rischia di essere orribile. E la tensione non aiuterà nessuno, nemmeno Leclerc - le parole dell'ex pilota Jacques Villeneuve, campione del mondo nel 1997, a "La Gazzetta dello Sport - Leclerc adesso sa di essere il capo squadra ma sarà contro un quattro volte campione del mondo. È una situazione pesante nella quale sarà difficile avere una guida libera. Charles ha tutto il potenziale per gestirla, vedremo come lo farà».





Keystone