L'autista del camion: «Spero di riuscire a superarla»

SIENA - Sono attimi che non riesce a togliersi dalla mente. Sono attimi che gli resteranno dentro tutta la vita.

L'autista del camion che venerdì sera ha urtato Alex Zanardi è ovviamente molto scosso per l'accaduto. L'eco mediatico della notizia lo sta insomma "mangiando" dentro...

«Ho sempre questa immagine che mi tormenta. Non ce la faccio, non ce la faccio a dimenticare perché... mi dispiace. Mi sta distruggendo. E spero di superarla... per il lavoro, per la mia famiglia», le dichiarazioni rilasciate a Sportmediaset.

Il 44enne ha vissuto attimi davvero atroci... «Ho sentito le urla e mi sono spaventato, non sapevo più cosa fare... Mi spiace per la famiglia, per la moglie, per il figlio, anche se sembra che non sia colpa mia, ma c'ero io lì e non riesco a farmene una ragione».

keystone-sda.ch (FABIO DI PIETRO)