Stoner: «Avrebbe dovuto lasciare prima»

MELBOURNE - Valentino Rossi? Forse avrebbe dovuto dire "basta" prima. È l'idea che si sono fatti in tanti. Nelle ultime stagioni, infatti, il pilota italiano sta raccogliendo molte delusioni e ben poche soddisfazioni. "Colpa" di una concorrenza che, oggi, corre più veloce di lui. Anche l'ex pilota Casey Stoner è convinto che Vale avrebbe dovuto compiere prima il passo d'addio.

«Credo che se avesse lasciato lo sport un po' prima ci sarebbe stato un passaggio di consegne. La successione avverrà comunque, ma in questo momento Rossi si sta dimostrando molto battibile. È deludente vedere uno come lui, un esempio per tanti, retrocesso con ogni probabilità nella squadra satellite».

L'australiano ha comunque speso anche parole d'elogio nei confronti dell'ex rivale: «Penso che Valentino abbia ancora il potenziale per ottenere grandi risultati e forse anche per conquistare alcune vittorie in futuro, senza dubbio. Il talento non lo perdi».

Keystone