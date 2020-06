«Espargaro al posto di Marquez Jr? Sembra che sia vero...»

Il due volte campione del mondo della 250cc (1988 e 1989), Sito Pons, si è espresso in merito al possibile trasferimento di Pol Espargaro alla Repsol Honda nel 2021. Lo spagnolo affiancherebbe così Marc Marquez e prenderebbe il posto del fratello Alex nella squadra ufficiale, senza che quest'ultimo abbia potuto esordire in Moto GP.

«Sono apparse molte notizie riguardanti questo argomento, ma sembra che sia vero», ha spiegato proprio Pons ai microfoni di "Radioestadio del Motor". «Se fosse il caso sono convinto che i leader della Honda vogliano tutelare Alex Marquez e questa sarebbe la migliore opzione per lui. Lo faranno uscire dalla squadra ufficiale per correre in MotoGP con meno pressione. Immagino che sia stata una decisione condivisa da tutti, soprattutto dai fratelli Marquez, anche perché Marc è l'uomo di punta della Honda e non conviene assolutamente voltargli le spalle».

Keystone, archivio