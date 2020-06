«Alla Ferrari manca la macchina»

Il presidente della Fia Jean Todt ha parlato del mercato dei piloti in seno alla Ferrari. «L'addio di Vettel? Non non me la sento di giudicare», è intervenuto proprio Todt al "Corriere della Sera". «Dico solo che il tedesco è un pilota di grande talento e non ha ancora una macchina per il 2021. Spero per lui e per la Formula 1 che riuscirà a trovarla».

A Maranello non si vince un Mondiale ormai da ben 13 anni... «L’automobilismo è una combinazione fra uomo, macchina e squadra. L’unica alchimia che può funzionare è quella che unisce tutto per vincere. Senza uno di questi elementi gli altri difficilmente funzionano, lo abbiamo già visto. Senza la macchina non hanno vinto né Alonso né Vettel. Sebastian si è imposto quando aveva la vettura competitiva e lo stesso discorso vale per Schumacher. Quando è arrivato alla Ferrari nel 1996 ha dovuto aspettare fino al 2000 per conquistare un titolo. Il talento non basta, servono monoposto, team, affidabilità».

Keystone/foto d'archivio