«Il 25% delle persone che viene al circuito lo fa per seguire Vale»

TAVULLIA - Pol Espargaró in Honda dal prossimo anno e Vale Rossi ancora in sella. Sono queste le due grosse news di un Motomondiale che, pian piano, sta tornando a far parlare di sé. E pure molto. Nuove opinioni in merito a quanto accadrà fino ai primi rombi dei motori le ha date Carlo Pernat che, a gpone.com, ha anticipato grossi scossoni.

«Sinceramente non vorrei essere in Puig la prima volta che si ritroverà nel box con i fratelli Marquez - ha raccontato l’ex manager di Valentino Rossi - Mi aspetto delle grosse conseguenze dopo questa vicenda (Espargaró potrebbe prendere il posto di Alex Marquez, ndr). Temo possa accadere un bel casino in Honda, dato che a Marc puoi toccare tutto tranne il fratello. Nel suo contratto ci saranno mille clausole, ma un fatto del genere è uno sgarro non da poco. Non so se continuerà con la Honda per quattro anni, per me farà due anni e stop».

La certezza è ora data dalla nuova firma di Valentino. «Ci sono da sistemare alcuni dettagli, ma è già tutto fatto. Dieci e lode per come si è comportata la Yamaha. Vale ha più paura che la Novello gli chieda di sposarsi, anziché di continuare a correre. Il 25% delle persone che viene in circuito lo fa per seguire lui. Quando smetterà, queste persone non ci saranno più».

keystone-sda.ch/STR (Christopher Jue)