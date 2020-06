«Vettel? Non ha rinnovato con la Ferrari perché non ha visto potenziale»

VIENNA - L'addio di Vettel alla Ferrari - effettivo al termine della stagione che scatterà il prossimo 5 luglio - continua a far discutere. Cosa si cela dietro la scelta del tedesco, ma soprattutto della scuderia di Maranello di non estendere il contratto del suo pilota?

Helmut Marko - consigliere esecutivo della Red Bull - ai microfoni della RTL tedesca ha esposto la sua idea: «La Ferrari non era al livello della Mercedes e della Red Bull durante i test ma magari sono riusciti a recuperare il ritardo. Se i tempi dei test a Barcellona hanno qualche significato, allora non penso che la Ferrari sia tra le migliori squadre. Se Vettel non ha rinnovato con loro è perché non ha visto il potenziale tecnico che lo avrebbe aiutato a vincere un alto titolo».

Keystone (archivio)