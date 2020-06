F1, semaforo verde! Ecco le prime 8 gare

Semaforo verde per la F1, che dopo i rinvii e le cancellazioni dovuti all’emergenza Covid-19 ha confermato le date e le sedi delle prime 8 gare che daranno il via alla stagione. Il Mondiale partirà dall'Austria (5 e 12 luglio sul circuito di Spielberg), per poi fare tappa in Ungheria. Dopodiché spazio a due gare a Silverstone, prima di Spagna, Belgio e Italia.

Nelle prossime settimane dovrebbero venir confermate altre gare, con l'obiettivo finale di arrivare a 15-18.

Ecco le prime 8 prove, tutte europee e a porte chiuse:

5 luglio Austria

12 luglio Austria

19 luglio Ungheria

2 agosto Gran Bretagna

9 agosto Gran Bretagna

16 agosto Spagna

30 agosto Belgio

6 settembre Italia