«Sainz-Leclerc per tornare ai vertici della F1»

MARANELLO - 47 anni in due. Charles Leclerc e Carlos Sainz rappresentano il futuro della Ferrari, la rinascita della Rossa sarà infatti nelle loro mani. Una coppia giovane con la quale la scuderia di Maranello spera di potersi lasciare alle spalle anni di magra. I due piloti sapranno fermare il dominio incontrastato della Mercedes?

«Sainz ha dimostrato di possedere un grande talento mettendo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che ha come obiettivo ultimo tornare al vertice della Formula 1 - le parole del team principal del Cavallino Mattia Binotto a "La Gazzetta dello Sport - Sarà un percorso lungo e non privo di difficoltà, soprattutto nello scenario di un quadro economico che sta cambiando in maniera repentina. Siamo convinti che una coppia di piloti ricca di talento e personalità come quella formata da Charles e Carlos, la più giovane negli ultimi 50 anni di storia della Scuderia, sia la miglior combinazione possibile per consentirci di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati».