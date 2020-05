F1, mercato in fermento: Sainz alla Ferrari, Ricciardo alla McLaren

MARANELLO - Ora è certo: a partire dal Mondiale 2021 sarà Carlos Sainz a riempire il vuoto lasciato da Sebastian Vettel. Lo spagnolo ha infatti firmato un accordo biennale con la scuderia di Maranello e affiancherà Charles Leclerc.

Il 25enne iberico è naturalmente contento per la grande possibilità che avrà nella Rossa... «Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione».

Proprio a proposito di McLaren il sostituto di Sainz sarà Daniel Ricciardo: la scuderia di Woking ha infatti annunciato di aver trovato, dal 2021, un accordo su base pluriennale. L'australiano lascerà dunque la Renault.