Vettel & Ferrari, la fine di un amore: «Ora devo riflettere sul mio futuro...»

Il quattro volte campione di Formula 1 - Sebastian Vettel - ha commentato il suo addio alla Ferrari dopo cinque stagioni, che sarebbero sei calcolando anche quella attuale che non è però ancora iniziata a causa dell'emergenza legata al coronavirus.

Ricordiamo che il pilota tedesco 32enne non è mai riuscito a salire sul tetto del mondo con la Rossa, ma è comunque stato in grado di vincere 14 gare sulle 53 totali conquistate finora nella sua carriera.

«La squadra e io ci siamo accorti che non c'era più il desiderio di proseguire insieme dopo il termine della corrente stagione. Gli aspetti finanziari non hanno giocato nessun ruolo in questa decisione presa di comune accordo. Quando faccio certe scelte non penso mai a queste cose e non succederà nemmeno in futuro», ha reagito proprio Vettel. «Ciò che è successo in questi ultimi mesi ha portato molti di noi a riflettere su quelle che sono le nostre priorità nella vita. Bisogna avere fantasia e adottare un nuovo approccio per riuscire a gestire al meglio una situazione che è cambiata. Mi prenderò tutto il tempo necessario per capire cosa conta davvero per me e per riflettere attentamente sul mio futuro(...)».

keystone-sda.ch/STF (DIEGO AZUBEL)