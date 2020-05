Leclerc, "abbraccio" social per Vettel

MARANELLO - Inaspettato? Non troppo. Nelle ultime settimane l'addio di Sebastian Vettel è sembrato sempre più vicino. E, puntuale, oggi, la scuderia di Maranello ha ufficializzato il divorzio dal tedesco, sancendo la fine del matrimonio al termine di questa stagione (sempre che venga disputata).

Chi nel Mondiale scorso ha condiviso gioie, dolori ma anche qualche frizione è Charles Leclerc, che ha affidato ai social un pensiero al compagno di scuderia.

«Non ho mai imparato così tanto da un compagno di squadra come con te, grazie di tutto. È stato un onore averti come compagno. Abbiamo vissuto momenti tesi in pista, alcuni belli, altri che non sono andati come avremmo sperato, ma c’è sempre stato rispetto, anche se da fuori non veniva percepito».

Keystone