Un weekend di corse virtuali per aiutare la lotta al Covid

BIOGGIO - Una corsa virtuale tutta a fin di bene, è questa l'iniziativa lanciata dal team svizzero di eRacing Akr Sim Racing e che si terrà questo sabato 2 e 3 maggio, in diretta streaming e pure... su Eurosport.

Si chiama eRace 4 Care, la due giorni che ha come obiettivo la raccolta fondi per l'emergenza sanitaria nella vicina penisola e all'ospedale di Tortona, unico interamente Covid-19.

«L'idea parte da Nicola Villani, voce storica di Eurosport per quanto riguarda i motori, che ci ha contattato per fare qualcosa visto che le piste sono chiuse», ci racconta il direttore sportivo di Akr Sim Racing Claudio Costarelli, «il tutto si è poi concretizzato in pochissimo tempo».

Molte le risposte positive da diversi partner che hanno contribuito sia economicamente sia mettendo a disposizione le supertecnologiche postazioni. Entusiasta pure parte del mondo delle corse... anche non digitali, con il sì dell'Autodromo di Monza: «Fra gli altri assi del volante, a correre con noi questo fine settimana dovrebbero esserci anche due glorie della F1 Fisichella e Liuzzi».

Già perché qui, ragazzi si parla di simulatori veri – quelli con volante, sedia con feedback e fisica da urlo – mica dei “giochini” di corsa per la Playstation, ma di roba vera: «Quelli che usiamo noi sono gli stessi che usano anche i piloti. Sono assolutamente realistici, quello che manca è solo sentire l'accelerazione sul corpo!», continua Costarelli, «a volte online capita di vedere gareggiare gli assi del passato che, in questo modo, si tengono al volante... E parlo di gente come Verstappen!».

E se a qualcuno venisse voglia di provare a correre? «Abbiamo una sede a Bioggio presso la MatrixVR eSport Arena dove vi accoglierà il nostro co-fondatore Massimiliano Longo, per venirci a trovare però dovrà prima finire l'emergenza coronavirus...». La raccolta fondi, come ovvio, si terrà sul web a questo indirizzo.