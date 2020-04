Jorge Lorenzo riabbraccia il Ticino: «Uno dei miei posti preferiti a Lugano...»

DUBAI - Qualche giorno fa il cinque volte campione iridato nel motomondiale - Jorge Lorenzo - è riuscito ad atterrare a Zurigo e a tornare finalmente a casa sua a Lugano, dopo aver trascorso ben due mesi in hotel a Dubai.

Il pilota spagnolo ha evidentemente sentito la mancanza del suo Ticino. Ieri il 32enne ha infatti voluto rendere partecipi i suoi followers, fotografando uno dei luoghi luganesi che adora maggiormente visitare e pubblicando poi l'immagine con tanto di commento su Twitter (vedi allegato in fondo al testo). «Assolutamente da adesso uno dei miei posti preferiti a Lugano (è un peccato avere i bar davanti... spero che in estate verranno riaperti).

Definitely from now one my favourite places in Lugano (a pity to have the bars in front... I hope in summer they open them...🙁) pic.twitter.com/8JIgjU9vJn