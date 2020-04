Carlos Checa "consiglia" il ritiro a Rossi

MADRID - Per ben 13 anni Carlos Checa ha gareggiato nella classe regina ottenendo 2 vittorie e 24 podi in 222 gare disputate, prima di proseguire nel 2008 la carriera in Superbike.

Allo spagnolo è stato chiesto un parere in merito all'attuale numero 1 della classe regina, quel Marc Marquez che negli ultimi anni ha letteralmente fatto incetta di Mondiali... «Mi dispiace dirlo perché sono tutti fantastici, dal primo all’ultimo - le parole dell'oggi 47enne - Ma Marc potrebbe vincere con qualsiasi moto dei principali marchi MotoGP. È probabilmente il miglior pilota che abbia mai visto».

E Rossi? Un pilota finito, almeno secondo l'iberico... «È stato un pilota incredibile, uno dei migliori della storia, ma non è più dove tutti vorremmo vederlo. Il fatto di combattere per essere nella Top-10 ma poi vederlo cadere perché non ci riesce non ha senso».

