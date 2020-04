Larson ma che fai? Frasi razziste sul web durante una corsa virtuale... sospeso!

Il pilota statunitense - Kyle Larson - è stato sospeso a tempo indeterminato dai vertici della Nascar per aver detto in diretta "live" una parola a sfondo razzista, in occasione di una gara virtuale - la Monza Madness iRacing - diffusa domenica su internet.

Un attimo prima di commettere questo errore Larson - che ha vinto sei corse nel campionato del 2019 - aveva riscontrato un problema sonoro nel suo casco. A quel punto ha interpellato dei tecnici, utilizzando però la parola che per troppi anni è stata rivolta agli afroamericani in senso discriminatorio: «Non mi senti più? Hey, neg**».

Segnaliamo che questa gara virtuale permette a piloti e fans di interagire fra loro e di divertirsi. Il problema è che l’audio era aperto a tutti ed è stato sentito non soltanto dagli sportivi professionisti, bensì da chiunque stesse trasmettendo su "Twitch" in quel momento.

Larson si è in seguito scusato ma non è bastato: la Nascar ha infatti deciso di sospendere il pilota che per la durata della squalifica non sarà nemmeno retribuito dal suo team. Oltre a questo dovrà seguire un programma (definito sensitivity training) di recupero sul tema prima di essere riabilitato, esattamente come avviene in caso di positività ai controlli antidoping o all’alcoltest.

keystone-sda.ch (Colin E. Braley)