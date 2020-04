«L'avvio della stagione di F1 è sempre più improbabile»

L'ex presidente della Fia Max Mosley (dal 1993 al 2008) non è per niente ottimista per quanto riguarda l'inizio della stagione 2020 di Formula 1... «Ricominciare a luglio? Mi sembra sempre più improbabile, non ci sono garanzie», ha analizzato il dirigente in un'intervista concessa alla "Dpa". «L'attesa rischia solo di peggiorare le cose. Le varie scuderie e gli organizzatori necessitano di certezze per poter pianificare il futuro prossimo e agire di conseguenza».

Ricordiamo che i primi nove GP stagionali sono stati annullati a causa dell'emergenza legata al coronavirus. Per Mosley è da escludere lo scenario in cui si gareggi durante la pausa estiva, così come l'organizzazione dei GP a porte chiuse. «Finché non sapremo cosa succederà a livello globale con questa pandemia, non è possibile fare piani razionali per la F1».