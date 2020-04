«Non è escluso che l'intera stagione possa saltare»

Il programma del Motomondiale continua a subire delle modifiche, legate ovviamente alla diffusione del coronavirus. È notizia di un paio di giorni fa che le gare in Italia e in Spagna del 31 maggio e del 7 giugno sono state posticipate. A questo punto la prossima data utile per una possibile ripresa è quella del 21 giugno (Gran Premio del Sachsenring). Ma anche in Germania vi sono ben poche speranze di vedere sfrecciare i bolidi delle due ruote...

Proprio per far luce sulla situazione venutasi a creare, in queste ore - tramite un comunicato - ha preso la parola Dorna Sports, la società che detiene i diritti del motomondiale... «Le corse sono la nostra massima priorità nel 2020. L’obiettivo di tutte le parti coinvolte è quello di ricominciare a correre non appena sarà sicuro farlo, cercando di far disputare la stagione 2020 con il maggior numero possibile di Gran Premi, finendo entro la fine dell'anno solare. Tuttavia, agiremo sempre in linea con i consigli per la salute, la sicurezza dei governi e delle autorità sanitarie competenti. Solo come ultima spiaggia Dorna Sports considera la possibilità di cancellare la stagione 2020».

Keystone