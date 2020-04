La F1 non scatterà nemmeno in Canada

MONTREAL - La stagione della Formula 1 non scatterà nemmeno il 14 giugno in Canada (Montréal). Gli organizzatori hanno infatti fatto sapere che - a causa del coronavirus - non sarà possibile far disputare la gara.

A questo punto la prossima data "buona" per il via della stagione potrebbe essere quella del 28 giugno, giorno in cui dovrebbe disputarsi il GP di Le Castellet.