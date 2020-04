Il Dottore continua? Le possibilità sono sempre meno

IWATA - “Deciderò del mio futuro nella prima parte della nuova stagione”. Lo scorso inverno, una volta saputo dei piani della Yamaha per il 2021, Valentino Rossi aveva preso tempo rimandando ogni decisione in merito al suo futuro.

“La prima parte della nuova stagione” è però volata via, cancellata dalla pandemia di coronavirus, levando al Dottore occasione per provare – a se stesso prima che agli altri – di essere ancora veloce e competitivo. E quindi? Maio Meregalli, team manager della Yamaha, si è detto certo che a un campione come Rossi basteranno pochissime prove per capire e decidere.

«Per un pilota del suo calibro possono bastare due o tre gare – ha spiegato il dirigente a gpone.com - Vale è molto intelligente: capisce subito il proprio livello. Sono convinto che la Yamaha lavorerà per metterlo nella migliore situazione possibile. E lo stesso farà lui, magari snaturando un po' il suo stile, cosa che tra l'altro ha già saputo fare in passato».

