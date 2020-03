Formula 1 a porte chiuse

MANAMA (BAHREIN) - Il Gran Premio di Formula 1 del Bahrein si terrà dal 20 al 22 marzo con la sola presenza dei partecipanti e senza pubblico, a causa dell'emergenza legata al coronavirus nel mondo. «Organizzare un evento sportivo maggiore, aperto al pubblico e permettere a migliaia di viaggiatori internazionali e supporters locali di interagire da vicino fra loro, non sarebbe la migliore cosa da fare attualmente», si sono giustificati i vertici del Bahrain International Circuit in un comunicato.

La decisione è intervenuta dal momento in cui i paesi del Golfo hanno preso delle misure restrittive importanti contro la propagazione dell'epidemia del Covid-19, dopo aver registrato più di 200 casi, fra cui 83 in Bahrein, con la maggioranza delle persone che hanno contratto il virus in occasione di un pellegrinaggio in Iran, uno dei più importanti focolai della malattia dopo la Cina.

keystone-sda.ch / STR (Joan Monfort)