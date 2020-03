Lorenzo "coach" di Rossi: «È importante avere Jorge ai box»

TAVULLIA (ITALIA) - In occasione dei test di MotoGP effettuati in Malesia, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno lavorato a stretto contatto nel box della Yamaha.

Sono stati preziosi i suggerimentiI dello spagnolo al Dottore in merito alla M1... «Avere Jorge ai box e in pista è importante», si può leggere sulle colonne di "corsedimoto.com". «Durante i test è stato come un allenatore aggiuntivo per me. Mi ha dato consigli e insieme abbiamo analizzato diversi aspetti(...)».

L’obiettivo primario del cinque volte campione nel motomondiale (tre nella classe regina), è quello di aiutare il team di Iwata a tornare sul tetto del mondo. E chissà che magari nel 2021 non torni proprio lui sui suoi passi. Intanto sarà in pista come pilota ufficiale al Montmelò con una wild card.