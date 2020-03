La MotoGP e il coronavirus: «Il nostro desiderio è quello di fare tutte le gare»

Con il coronavirus che sta via via stravolgendo la programmazione dello sport in Svizzera e non solo, anche il Motomondiale ha già subito le prime conseguenze. Niente MotoGP in Qatar, niente gare in Thailandia, con l'avvio di stagione posticipato, in attesa di nuovi sviluppi.

«Una stagione di MotoGP ci sarà senza dubbio - ha però rassicurato Carmelo Ezpeleta, Ceo della Dorna, la società che organizza il Mondiale - Cercheremo di andare avanti e di essere attenti in una situazione che cambia di giorno in giorno, ma il nostro desiderio è quello di fare tutte le gare nella stagione 2020».

Ezpeleta ha poi fatto chiarezza sulle misure che hanno toccato il GP del Qatar (dove correranno solo Moto2 e Moto3) e quello a Buriram, rinviato per tutte le classi. «Il Qatar ha deciso che chiunque sia stato in Italia negli ultimi 14 giorni sia messo in quarantena per 14 giorni al suo arrivo nel Paese - ha spiegato - Ovviamente questo non è possibile per la nostra gente, e questo ci ha portato ad annullare la gara della classe MotoGP in Qatar. Visto che Moto2 e Moto3 hanno provato in questa settimana in Qatar, è invece possibile cominciare il campionato per le relative classi. Le autorità della Thailandia hanno invece deciso di cancellare i grandi eventi. È quindi una situazione diversa rispetto al Qatar e non è legato alla nazionalità di chi si reca in Thailandia».