Il coronavirus annulla anche la MotoGP

LOSAIL - Il coronavirus ha "colpito" anche il motomondiale. Gli organizzatori del Gran Premio del Qatar, il primo della nuova stagione, hanno infatti annunciato la cancellazione della gara della classe regina, in programma domenica 8 marzo.

Questo perché da oggi - domenica 1 marzo - in Qatar si sono attivate delle restrizioni per tutti i viaggiatori che provengono da quei paesi in cui il virus sta contagiando diverse persone, tra cui l'Italia e il Giappone. Tutte le persone che giungono da questi due paesi vengono automaticamente messe in quarantena per un minimo di 14 giorni. "L’Italia ha chiaramente un ruolo vitale nel campionato e nella classe MotoGP e quindi è stata presa la decisione di annullare la competizione più importante", si legge nella nota.

Si svolgeranno regolarmente le gare di Moto2 e Moto3, i cui team hanno già raggiunto il Qatar.