«Charles, adesso è finita la luna di miele!»

MARANELLO (Italia) - Ha già mostrato tanto del suo repertorio, ma ora è giunto il momento di far vedere qualcosa in più. E perché no, andando ad insidiare le certezze delle Mercedes e in particolare di un Lewis Hamilton nelle ultime stagioni ê parso praticamente imprendibile.

«Charles ha attraversato quel periodo di luna di miele in Ferrari - le parole dell'ex pilota Jenson Button - Ma questo deve essere l’anno in cui combatte per il campionato».

Il campione del mondo del 2009 ha poi "bacchettato" la Ferrari per la gestione dei suoi piloti nello scorso Mondiale: «Penso che le dinamiche fossero semplicemente sbagliate all’interno della squadra l’anno scorso. Non appena si renderanno conto che devono combattere con Lewis, piuttosto che pensare alla rivalità interna, avranno una grande possibilità di essere in prima linea e di lottare per il campionato».

keystone-sda.ch (ALEJANDRO GARCIA)