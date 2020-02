La Honda punta su Aegerter come tester

SEPANG (Malesia) - Nuovo ruolo interessante per il pilota rossocrociato Dominique Aegerter. Il 29enne, oltre all’impegno in MotoE - con 5 gare da disputare con Intact GP - è stato ingaggiato dalla Honda per sviluppare il progetto Superbike in qualità di tester.

«Sono davvero felice e allo stesso tempo molto orgoglioso del fatto che HRC mi abbia scelto per questo ruolo - ha commentato il bernese - Mi aspetta una grande sfida. Un programma è già stato elaborato per quest’anno: realizzerò sei test in totale, il primo a Sepang a marzo. Principalmente lavoreremo sulla pista malese e a Suzuka. Posso diventare anche un pilota sostitutivo se ci fossero problemi con uno dei piloti».