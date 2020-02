Spaventoso incidente: Newman è vivo per miracolo (ma è gravemente ferito)

DAYTONA BEACH (USA) - La Daytona 500 - disputatasi lunedì in Florida - è stata vinta da Denny Hamlin. L'ultimo giro della corsa è però stato caratterizzato da un terribile incidente che ha coinvolto Ryan Newman, il quale ha seriamente rischiato la propria vita.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su twitter (e anche dalla foto gallery), il 42enne statunitense se l'è vista davvero brutta. La sua vettura infatti - entrata in contatto con quella di Ryan Blaney, mentre era in testa alla corsa - si è impennata ed è finita contro il muro di protezione prima di prendere fuoco.

Newman è stato immediatamente trasportato in ospedale e stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sarebbero gravi.

“You forget about racing... all you care about is him and his family. That’s all that matters. The racing is secondary from there.” Larry McReynolds and Jamie McMurray react to the latest news on Ryan Newman. pic.twitter.com/h9aADz8cjZ