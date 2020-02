Piloti per un giorno con l’ACS

PAVIA (Italia) - La sezione Ticino dell’Automobile Club Svizzero organizza una giornata di guida sportiva sul circuito “Tazio Nuvolari“ di Cervesina (Pavia) dedicata a tutti gli appassionati della velocità.

L’appuntamento è per giovedì 19 marzo: le sessioni di prova si apriranno alle 9. Sono ammesse vetture stradali sportive di qualsiasi marca o vetture da corsa. Sfiorare i cordoli ad alta velocità, affrontare curve e controcurve seguendo traiettorie perfette, individuare i punti di staccata, migliorare i tempi sul giro e testare i limiti delle vetture in tutta sicurezza. La giornata dei vostri sogni, cari appassionati dei motori, sta per concretizzarsi.

Giovedì 19 marzo (festa di San Giuseppe), la sezione Ticino dell’Automobile Club Svizzero organizza una giornata di guida sul circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina (Pavia). Finalmente, potrete saggiare le qualità prestazionali della vostra auto sportiva nonché le capacità di correre sul filo dei centesimi.

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi secondo la tipologia di veicolo. Le sessioni saranno libere, sempre nel rispetto dei regolamenti imposti, ma per chi desiderasse migliorare la propria tecnica vi saranno a disposizione piloti e istruttori esperti che sveleranno i trucchi del mestiere. Le iscrizioni sono già aperte, non mancate! La quota di partecipazione comprende l’accesso alla pista secondo programma (vetture più pilota).