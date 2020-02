Allerta coronavirus, salta il GP della Cina

SHANGHAI (Cina) - Anche la Formula 1 deve fare i conti con gli effetti del coronavirus. Il GP della Cina, inizialmente in calendario il prossimo 19 aprile, non si svolgerà a causa dell’epidemia che ha colpito il Paese. La decisione, anticipata dalla stampa inglese, è stata ufficializzata nel pomeriggio.

«La decisione è stata presa al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti ai lavori e degli appassionati. Formula 1 e FIA continueranno a lavorare a stretto contatto con le autorità locali per monitorare la situazione e, in caso di condizioni favorevoli, valutare l’ipotesi di trovare date alternative durante il corso dell’anno”, si legge in una nota della Federazione Internazionale. Riprogrammare il GP cinese nella seconda parte dell’anno, con un calendario già fitto, non sarà però semplicissimo.