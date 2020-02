Maschi alfa e milioni, «Hamilton? No, grazie»

MILTON KEYNES (GBR) – Quali saranno le coppie di piloti, in Formula 1, nella stagione 2021? Qualche contratto in scadenza al termine del corrente campionato sta rendendo incandescente il mercato, con le scuderie divise tra propositi di rinnovo e voglia di cambiamento.

Uno di quelli pronti a cambiare aria, soprattutto se quest'anno riuscirà a vincere ancora in Mercedes, potrebbe essere Lewis Hamilton. Del britannico si è molto parlato, dando per possibile il suo approdo in Ferrari, qualora una nuova firma con le Frecce d'argento non dovesse esserci. Qualcuno aveva ipotizzato pure un'avventura in Red Bull per il sei volte campione del mondo. Questa eventualità però, almeno stando alle parole di Chris Horner, non si concretizzerà.

«È difficile che due maschi alfa possano adattarsi a condividere una squadra – ha raccontato il 46enne manager – noi abbiamo avuto guai quando avevamo Vettel e Webber. E poi basta guardare quello che è successo negli ultimi mesi alla Ferrari. In una competizione serrata certe dinamiche sono difficili da controllare. Per questo motivo noi continueremo a usare una prima e una seconda guida ben definite. E abbiamo Verstappen che ha un contratto fino al 2023... Secondo me Lewis rimarrà con la Mercedes. Lo dice la logica. Questo almeno se le parti riusciranno a trovare un accordo economico. Al momento però tutto il settore automobilistico è sotto pressione e con tanti licenziamenti credo sarà difficile giustificare stipendi record».

KEYSTONE/EPA (WU HONG)