«Io al posto di Valentino. Chi l'avrebbe mai detto...»

IWATA - Era un sogno, negli scorsi giorni è diventato realtà: a partire dal 2021 Fabio Quartararo sostituirà Valentino Rossi in sella a una Yamaha ufficiale. Il francese potrebbe dunque aver "spedito" in pensione (il Dottore dovrà decidere se continuare o meno al termine del prossimo Mondiale) uno dei più grandi piloti motociclistici di tutti i tempi...

«Prendere il suo posto in Yamaha è qualcosa d'incredibile - le parole del transalpino a "L'Equipe" - Non l’avrei mai immaginato. Due anni fa non avrei nemmeno pensato di arrivare in MotoGP e ora mi ritrovo, tra un anno, ad essere un pilota ufficiale. Valentino è a fine carriera, questo è chiaro a tutti, ma lui ha sempre espresso parole positive su di me e per questo lo ringrazio».

Il contratto firmato con la scuderia di Iwata ha levato un po' di pensieri al diretto interessato, capace di salire sette volte sul podio l'anno scorso (all'esordio in MotoGP). Ma con quali obiettivi si presenterà al via nel 2021? «Non dico che punterò al titolo, ma è chiaro che voglio continuare su questa strada. Ora la mia testa è più libera».

Keystone (archivio)