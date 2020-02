Quartararo ci crede: «Ho scoperto alcuni punti deboli di Marquez»

SEPANG (Malesia) - Fabio Quartararo ha grandi ambizioni per il futuro. Il pilota francese - reduce dalla firma con la Yamaha Factory per il 2021-2022, momento in cui erediterà la sella di Valentino Rossi - ha infatti "sfidato" Marc Marquez ed è pronto a dargli filo da torcere.

Il 20enne non è mai salito sul gradino più alto del podio in MotoGP, anche se nella scorsa stagione ci è andato molto vicino con sette podi - cinque secondi e due terzi posti - e sei pole position. «In questo momento è ovviamente il numero uno», ha dichiarato proprio Quartararo a "Moto Journal". «Devo lavorare duramente e scoprire tutti i suoi punti deboli. Non ne ha molti, ma ne ho individuati alcuni e in più occasioni(...)».

Keystone, archivio