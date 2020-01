Sogni, donne, vittorie ed evasione fiscale: ecco Vale Rossi

SEPANG (Malesia) - Li chiamano invincibili, perché la loro grandezza ha vinto il tempo e li ha fatti diventare miti. Roger Federer, Gigi Buffon, Valentino Rossi... questi atleti stanno riscrivendo i record di longevità, smentendo puntualmente quelli che, da anni ormai, li danno sempre all'ultima stagione della carriera.

Appena scaricato dalla Yamaha - dalla squadra ufficiale almeno – tra pochi giorni il Dottore entrerà nella sua ennesima (chissà se ultima) stagione di MotoGP. Non mancherà alla presentazione della nuova M1 e in seguito scenderà in pista per i test di Sepang. Poi il via l’8 marzo in Qatar. Per Rossi l’obiettivo sarà sempre lo stesso: vincere, cullando il sogno di quel decimo titolo mondiale che sarebbe l’apoteosi di una carriera già fenomenale.



Brand e imprenditoria

Pilota, campione, uomo e personaggio. Uno, nessuno, centomila. Fin dal suo esordio in classe 125, ancora minorenne, Valentino si è dimostrato uomo, allora ragazzo, copertina. E lo è tutt’ora. Le sue gag - soprattutto nei primi anni - a fine gara, quando vinceva, lo hanno reso noto in tutto il mondo. Da Robin Hood alla bambola gonfiabile, dalla corsa in bagno alla multa per eccesso di velocità: con tante trovate il 41enne ha divertito e incuriosito i tifosi. Conteso dagli sponsor, Rossi è stato in grado di creare un impero, riuscendo anche a rendere la sua Tavullia un vero e proprio luogo di culto nel cuore dell’Emilia Romagna. Nella sua città natale sorgono gelateria, bar, bottega e osteria di Valentino Rossi, tutti griffati da quel VR46 diventato un brand, quasi una multinazionale. Nel 2015 perfino la Juventus ha bussato all'azienda creata dal pilota per la fornitura di fashion merchandising. Infine i due gioielli del pesarese: il Ranch e l'Academy. Il primo è il luogo d’allenamento della sua cerchia di amici. La scuola per piloti è invece l'eredità che lascerà nel mondo del motociclismo, e che ha già prodotto due campioni del mondo come Morbidelli e Bagnaia.



Fisco e altri guai

Abituato ai flash abbaglianti, pure il fenomeno di Tavullia è però – come tutti – stato costretto a vivere giornate buie. La separazione dei genitori, la morte per suicidio del patrigno (in circostanze misteriose) mentre lui gareggiava in Australia, i guai con il fisco... Il nome del campione spuntò, per esempio, nella famosa lista Lagarde, nella quale venivano citati tutti i clienti stranieri che si erano rivolti alla sede ginevrina della HSBC, dove avevano portato le loro fortune per tenerle al riparo dagli occhi del fisco. Nel 2007 a Rossi furono contestati compensi non dichiarati per quasi 60 milioni di euro e un’evasione fiscale di quasi 44 milioni. Vale si dichiarò innocente ma, dopo una lunga battaglia legale, patteggiò pagando all'erario italiano circa 35 milioni.



Grane e riconoscimenti

Nella vita extramotociclistica di Valentino c’è in ogni caso anche dell’altro. Nel 2002 ricevette delle minacce da un movimento anarchico italo-spagnolo perché, con la Honda, era diventato testimonial dell'azienda petrolifera Repsol (per la quale aveva girato uno spot in Spagna). Nel 2005 fu “premiato” con una laurea magistrale honoris causa in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni dall'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Mentre non si contano i videogiochi, le ospitate televisive e gli speciali film-motoristici a lui dedicati. Nonché i fumetti, da Milo Manara a PaperRossi su Topolino.

Modelle e starlette: tutte le donne del Dottore Il fascino del vincente. Valentino Rossi è sempre stato circondato da belle, bellissime donne. Difficile, forse impossibile, ricordarle tutte. Quella attuale si chiama Francesca Sofia Novello. È una modella che sarà, tra le altre, sul palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo. La 25enne è salita, suo malgrado, agli onori della cronaca per la spinosa questione delle frasi sessiste pronunciate dal conduttore Amadeus proprio sul suo stare “un passo indietro rispetto al fidanzato Vale”. Prima di lei un’altra modella, Linda Morselli, che dopo la rottura è rimasta nel mondo delle corse fidanzandosi con l’ex campione di F1 Fernando Alonso. A Rossi sono inoltre stati attribuiti diversi flirt, più o meno ufficiali, con le ex veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia e poi Fernanda Lessa. La prima relazione ufficiale del Dottore è stata con l’attrice Martina Stella. Le altre a fare breccia nel cuore di Rossi sono state Marwa Klebi, dal 2009 al 2012; Florinda Giamé, Aura Rolenzetti, anch’essa modella e Arianna Matteuzzi. Di quest'ultima si pensò, a un certo punto, che fosse incinta proprio di Valentino. Ma fu un abbaglio.

