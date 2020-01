Alex Fontana nel GT World Challenge Asia 2020

LUGANO - Dopo aver conquistato la vittoria nel China GT Championship 2019 come highlight di un’annata trionfale nel primo anno al via della serie con Phantom Racing e con la Mercedes GT4, Alex Fontana ha confermato oggi i programmi 2020. Il ticinese sarà infatti al volante ancora di una Mercedes, ma questa volta della nuova AMG GT3, l’evoluzione che Fontana condusse già nella stagione 2017 nel Blancpain GT Series Endurance Cup.

Alex sarà impegnato in una nuova avventura nel GT World Challenge Asia, che seppur nato nell’ultimo lustro si è affermato come serie di riferimento per le vetture GT3, e che vedrà lo svizzero in seno a Zun Motorsport al fianco di Adderly Fong. I due corsero come avversari ai tempi della GP3 Series, ma nel 2020 uniranno le forze per cercare senza mezzi termini di conquistare il titolo della serie. Un’impresa non facile data l’agguerrita concorrenza, ma che di certo non spaventa il luganese.

Ma Fontana avrà modo di lottare per la conquista di un’altra corona, sempre al volante della Mercedes AMG GT3, nel China GT Championship. Dopo aver condotto per mano Phantom Racing alla conquista del titolo GT4 nell’anno del debutto, l’impresa del 2020 rappresenta l’assalto al titolo assoluto in GT3, dove Alex sarà il pilota di punta della squadra cinese, come già avvenuto lo scorso anno, continuando anche con un doppio impegno a bordo della vettura GT4. Gli impegni del ticinese, proprio come nelle passate stagioni, non sono tuttavia completi, perché altre interessanti novità sono allo studio e saranno annunciate nelle prossime settimane.

Alex Fontana

«Quella asiatica è una realtà a cui mi sono avvicinato non senza qualche timore quando vi arrivai la prima volta nel 2016, ma che devo ammettere mi ha affascinato, ancora prima di assorbirmi. Per questo, la possibilità di avere due programmi, uno in Cina e l’altro più genericamente in Asia, rappresenta per me un importante traguardo. Dovremo continuare i progressi iniziati lo scorso anno, è stato difficile vincere con la Mercedes GT4 nel China GT e quest’anno lo sarà ancora di più riconfermarci insieme a Phantom Racing facendo il salto di categoria. In più è arrivata la chiamata per il GT World Challenge Asia che scatterà a fine marzo in Malesia, per poi approdare in Thailandia in aprile, e poi dirigersi in una doppia trasferta nipponica a Fuji e Suzuka, e chiudersi in Cina, a Shanghai, in ottobre. In febbraio inizieremo i test e quindi sapremo non solo in che direzione orientare i nostri sforzi, ma anche a che livello saranno i nostri avversari».

Alex Fontana