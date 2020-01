Notizia shock dall’Inghilterra: “Foto rubate di Schumi in vendita per 1 milione”

GLAND - A sei anni di distanza dal terribile incidente sulle nevi di Méribel - in quel maledetto 29 dicembre 2013 -, non si placano le voci e le speculazioni legate alle condizioni di salute del leggendario Michael Schumacher, 7 volte campione del Mondo di F1.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese "The Mirror", il 51enne - che ora vive in un limbo tra silenzio e misteri sulle sue reali condizioni - sarebbe stato vittima di una gravissima violazione della privacy.

Alcuni scatti di Schumi, definiti macabri, sarebbero stati realizzati all'interno della sua villa a Gland e messi in vendita alla cifra di 1 milione di sterline.

Stando allo stesso media la moglie di Michael, Corinna, si è subito mossa per difendere la privacy e la sicurezza dell’ex pilota della Ferrari, rivolgendosi ai suoi avvocati e alla Polizia per impedire che tali scatti possano essere pubblicati. Insomma un'altra triste vicenda, come se non bastasse il dramma che stanno vivendo Schumi e la sua famiglia.