Marquez il nuovo Picasso: dipinge un quadro con la sua moto

CERVERA (Spagna) - Marc Marquez non è soltanto un campione in pista. Lo spagnolo ha infatti dimostrato tutta la sua duttilità in sella alla propria moto, dipingendo niente meno che un quadro con il metodo "burnout".

Come si può vedere dal video in allegato l'otto volte campione del mondo nel motomondiale si è messo alla prova come artista, utilizzando la ruota posteriore della CBR1000R per creare la sua opera...

