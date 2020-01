Rossi, arriva un'altra "spinta"

TAVULLIA (Italia) - Qualche settimana fa Valentino Rossi era stato chiaro: "O si migliora o nel 2020 chiuderò la mia carriera". La Yamaha sta dunque facendo di tutto per rendere le moto a disposizione dell'italiano e dello spagnolo Maverick Viñales ancor più performanti...

La scuderia di Iwata sta infatti sondando un nuovo dispositivo che dovrebbe "spingere" i due bolidi in partenza. «A mio avviso bisogna focalizzarsi principalmente sulla partenza perché è lì che le Yamaha soffrono - le parole di Viñales a TMCBlog - Molto spesso è capitato di perdere tante posizioni in avvio di gara. In fabbrica stanno lavorando per realizzare un dispositivo per la partenza come hanno già fatto tutti i nostri rivali. Lo proveremo nei test in Malesia».

Una spinta in più per Rossi? Troppo presto per dirlo...