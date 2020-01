La spalla operata cigola ancora, Marquez trema

BARCELLONA (Spagna) - I primi test ufficiali in vista della nuova stagione saranno effettuati tra meno di tre settimane a Sepang. Per il mondo del Motomondiale questi sono, dunque, giorni frenetici. In Malesia non si potrà già essere perfetti, questo è vero; il grosso del lavoro dovrà in ogni caso essere completato.

Chi, sul circuito, dovrà presentarsi al top (o quasi) della condizione saranno i piloti, chiamati a spingere al massimo per scoprire in tempo le magagne delle moto che li accompagneranno per tutto l'anno. E non tutti potranno farlo. A margine della premiazione come miglior atleta catalano dell'anno (riconoscimento ricevuto insieme con il fratello), Marc Marquez ha infatti ammesso di non aver ancora recuperato dall'intervento alla spalla subito a fine novembre e, per questo, di non essere totalmente pronto al nuovo via.

«Vorrei che il recupero fosse migliore e più veloce - ha ammesso il 26enne iberico - invece tutto è piuttosto difficile. L'anno passato ho subito un'operazione alla spalla sinistra e sono riuscito a recuperare senza problemi e abbastanza rapidamente. Pensavo che questo intervento potesse risolversi più facilmente, e invece sono ancora indietro. Spero comunque di arrivare in forma ai test malesi».