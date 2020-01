Superato Vettel, stracciato Leclerc: Verstappen Paperone da 40'000'000 all'anno

MILTON KEYNES (GBR) - Un matrimonio con cifre da capogiro. L'accordo tra Max Verstappen e la Red Bull, stando alle indiscrezioni riportare da "Motorsport", porterà nelle tasche del pilota 40'000'000 di euro all'anno (fino al 2023). Un contratto così ricco è divenuto realtà principalmente per due motivi: lo status del driver - leader della Red Bull e grande talento - e la disponibilità della Honda di sborsare una percentuale importante dello stipendio.

L’escalation di Max, che sino allo scorso Mondiale ne guadagnava circa 12, lo piazza al secondo posto tra i piloti più pagati dietro al solo Lewis Hamilton, 6 volte campione del Mondo che ne riceve 45 all'anno. Scavalcato in questa speciale classifica il 4 volte iridato Sebastian Vettel, che deve accontentarsi - si fa per dire... - di 36 milioni in Ferrari.

E Leclerc? L'altro alfiere della Rossa ha recentemente rinnovato fino al 2024. Il suo stipendio è di "soli" 9'000'000 l'anno.

Per Verstappen le cifre in gioco sono davvero impressionanti, soprattutto considerando la sua giovane età (22 anni) e che, ad oggi, non ha mai vinto un titolo. Il tempo e l'enorme talento sono però dalla sua parte...