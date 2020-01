«Marquez non ha punti deboli. Anzi sì...»

CASTEL SAN PIETRO TERME (Italia) - Il dominio di Marc Marquez nelle ultime stagioni è stato schiacciante. Alla concorrenza sono rimaste solo le briciole. Otto titoli Mondiali, di cui sei staccati nella classe regina: nessuno, a 26 anni, ha fatto meglio...

«Sono nel mondo delle moto da oltre 30 anni e devo ammettere che in passato non ho mai visto un pilota con la velocità e il potenziale di Márquez - le parole dell'ex pilota di MotoGP Loris Capirossi espresse a "paddock-gp.com" - Molte persone sostengono il fattore Honda, ma sono fermamente convinto che la RC213V non sia la moto migliore del 2019. Anzi sono dell'avviso che il suo unico punto debole ora sia proprio la Honda. Marc ha semplicemente uno straordinario talento e padronanza della moto. Sarà molto difficile da battere negli anni a venire. Batterlo sarà ancora più duro in futuro, perché lui continuerà a progredire».