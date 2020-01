Ferrari, sale la pressione: «Leclerc sfrontato, ma credo sia già il numero uno»

MARANELLO (Italia) - Leclerc-Vettel, Vettel-Leclerc: il confronto tra i due fa parecchio discutere e caratterizzerà indubbiamente il 2020 della Ferrari. Il 22enne monegasco, reduce da un Mondiale a tratti davvero entusiasmante, è fresco di rinnovo e (di fatto) si trova in una posizione di forza rispetto al tedesco. In scadenza e più volte finito nel mirino della critica per alcuni errori o leggerezze, Vettel pare infatti già scavalcato nelle gerarchie.

«A mio avviso Charles ha già acquisito i gradi che merita e possiamo quasi sbilanciarci nel dire che dall’Australia sarà lui il numero uno del team - ha spiegato l'ex pilota Alain Prost - Parlo spesso con Charles e diversi aspetti mi fanno credere che siamo davanti a un campione. È ancora giovane e inesperto, ma credo che sia riuscito a convincere Maranello a puntare su di lui».

«Correre per il Cavallino significa avere una pressione incredibile addosso – ha aggiunto Prost, quattro volte campione del Mondo - Tuttavia, per quanto ha già mostrato nella scorsa stagione, possiamo dire che la mossa della Rossa sia stata corretta. Poco importa se in qualche gara è stato meno veloce di Sebastian. Ha dato comunque prova di grande maturità e in diverse occasioni non ha esitato ad imporsi. A volte, quando sentivo i suoi messaggi radio, commentavo tra me e me: "Com’è sfrontato questo ragazzo!"».

